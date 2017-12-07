Экс-генсек НАТО надеется, что законопроект об увольнении руководства антикоррупционных органов не вернется в Раду

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен надеется, что законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения парламентского контроля (№7362), который расширяет полномочия парламента относительно освобождения от должности руководителей антикоррупционных органов путем выражения им недоверия, не вернется в повестку дня Верховной Рады. Об этом Расмуссен написал в Twitter.

Читайте такжеРазгром НАБУ лишит Украину шанса получить деньги от Запада - Аслунд«Убедившись, что «законопроект НАБУ» (законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения парламентского контроля (№7362) - УНИАН) был снят с повестки дня Верховной Рады, надеюсь, что он никогда не вернется. Украина должна быть верной реформам, особенно борьбе с коррупцией», - подчеркнул он.

Как известно, в Верховной Раде 6 декабря зарегистрирован законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения парламентского контроля (№7362). Авторами законопроекта выступили председатели фракций «Блок Петра Порошенко» и «Народного фронта» Артур Герасимов и Максим Бурбак.

Документом предлагается предоставить возможность парламенту освобождения от должности директоров Государственного бюро расследований и Национального антикоррупционного бюро, руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры и членов Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Согласно документу, вопрос о выражении недоверия лицу, что влечет отставку с занимаемой должности руководителей новосозданных антикоррупционных органов, может быть внесен на рассмотрение Верховной Рады президентом Украины, Кабинетом министров и по предложению не менее трети народных депутатов от конституционного состава Верховной Рады.

Согласно действующей редакции закона о Национальном антикоррупционном бюро, директор Бюро освобождается от должности, в частности, в случае подачи письменного заявления о прекращении полномочий по собственному желанию, назначения или избрания на другую должность с его согласия, невозможности выполнять свои полномочия по состоянию здоровья, несоответствия ограничениям относительно совместительства и совмещения с другими видами деятельности, несвоевременного представления декларации, приобретения гражданства другого государства или наличия заключения комиссии по проведению независимой оценки (аудита) о неэффективности деятельности Национального бюро и ненадлежащего исполнения обязанностей его директором или приговора суда.

Авторы законопроекта №7362 предлагают уточнить норму о вступлении в силу приговора суда как основания для освобождения от должности парламентом директора НАБУ.

В случае принятия соответствующего законопроекта парламент сможет увольнять директора НАБУ, если в отношении него вступил в силу приговор суда «в связи с совершением преступления или уголовного проступка (кроме неосторожного уголовного проступка) или привлечения к административной ответственности за административное правонарушение, связанное с коррупцией».

Кроме того, законопроектом №7362 предлагается разрешить проводить аудит деятельности НАБУ, в том числе по уголовным производствам, досудебное расследование которых не завершено. Если документ будет принят, в рамках аудита будет проводиться также проверка осуществляемых НАБУ оперативно-розыскных мероприятий, досудебного расследования, соблюдения прав и свобод людей.