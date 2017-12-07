"Атака" на НАБУ может отбросить модернизацию Украины на годы - журналист

Давление на антикоррупционеров в Украине - это организованная и открытая атака, которая может отбросить модернизацию Украины на годы. Такое мнение выразил главный редактор журнала "Новое время" Виталий Сыч в свежем выпуске журнала.

"Главы провластных фракций Артур Герасимов и Максим Бурбак зарегистрировали законопроект, позволяющий увольнять главу Национального антикоррупционого бюро Артема Сытника без аудита. Оцените уровень авторов законопроекта: главы двух крупнейших фракций. Никогда еще за последние три года борьба власти с антикоррупционерами не была настолько открытой. За неделю до этого "вскрылся" генпрокурор Юрий Луценко, который также открыто и эмоционально включился в борьбу с НАБУ и Сытником лично", - написал он.

По словам журналиста, руководители правоохранительных органов и самых больших парламентских фракций решили усилить свою борьбу с НАБУ, несмотря на открытую поддержку антикоррупционеров со стороны крупнейших партнеров Украины — США и ЕС.

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"ЕС в своем заявлении сообщил, что антикоррупционные институты в Украине “должны быть усилены, а не подорваны”. И если этого показалось мало, к этим голосам добавилась Великобритания, поддержавшая США и ЕС и выразившая надежду, что “обремененные высокими полномочиями в Украине покажут свои лидерские качества в продвижении реформы. И обремененные полномочиями в Украине сегодня показали эти лидерские качества. Только не для того, чтобы искоренить, а чтобы укоренить коррупцию и сделать невозможным ее искоренение", - отметил Сыч.

"Из высокопоставленных чиновников в Украине за коррупцию в последнее время не осужден никто. Хотя запрос на наказание коррупционеров в Украине — огромный, даже гигантский. Страна и миллионы украинцев сильно потеряли в доходах, ужались, живут по-новому. И все для того, чтобы несколько десятков или сотен людей наверху жили по-старому. Одновременно началась масштабная травля Михаила Саакашвили. Это тоже о том, что больше никто не стесняется и борьба с политическими оппонентами пошла в открытую, без разбора средств", - добавил журналист.

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Он отметил, что коррупция и отсутствие верховенства права — главные и последние препятствия на пути Украины к цивилизованной стране.

"Высокопоставленные воры и взяточники — мерило, точка невозврата. Если начнут сажать, возврат к прежней Украине невозможен. Судя по всему, мы к этой точке близко подобрались. И теперь наблюдаем массированную, организованную и неприкрытую контратаку, которая может отбросить модернизацию Украины на годы", - подытожил Сыч.

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