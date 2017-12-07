Посол Швеции: независимые антикоррупционные органы в Украине нужны для дальнейшего прогресса реформ

Посол Королевства Швеция Мартин Хагстрьом подчеркивает, что независимые антикоррупционные органы в Украине нужны для дальнейшего прогресса в процессе реформ. Об этом посол сообщил в микроблоге вTwitter.

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"Независимые антикоррупционные органы Украины, в частности НАБУ, считаются обязательными для прогресса реформ. Они также являются важной частью Плана действий по визовой либерализации для Украины (что позволило осуществлять безвизовые поездки в ЕС) и сотрудничества с Международным валютным фондом", - заявил дипломат.

Как известно, вчера на сайте Верховной Рады появился проект закона №7362 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения парламентского контроля. В пояснительной записке сказано, что законопроект предусматривает право парламента рассматривать вопрос о выражении недоверия руководству НАБУ и других органов.

"Законопроектом предлагается внести изменения в законы Украины «О Регламенте Верховной Рады Украины», «О прокуратуре», «О Государственном бюро расследований», «О предотвращении коррупции», «О Национальном антикоррупционном бюро Украины» и предусмотреть право Верховной Рады Украины рассматривать вопрос о выражении недоверия руководству вышеупомянутых органов", - говорится в пояснительной записке.

В тексте закона предлагается внести изменения в ряд законов относительно возможности "выражения недоверия директору Государственного бюро расследований, заместителю Генерального прокурора - руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры, Директору Национального антикоррупционного бюро Украины, члену Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции".