Бутейко представит Целевой план Украина-НАТО на 2006 год

14 апреля в 11.00 в Пресс-клубе МИД Украины состоится презентация Целевого плана на 2006 год в рамках Плана действий Украина-НАТО с участием председателя Межведомственной комиссии по вопросам подготовки Украины к вступлению в НАТО, первого заместителя министра иностранных дел Украины Антона БУТЕЙКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД, Целевой план Украина-НАТО на 2006 год размещен на веб-странице МИД Украины по адресу: http://www.mfa.gov.ua/mfa/ua/publication/content/5563.htm