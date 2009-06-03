Советник Тимошенко призывает не менять способ избрания Президента

Советник премьер-министра Украины, экс-докладчик ПАСЕ Ханне СЕВЕРИНСЕН призывает украинских политиков не менять способ избрания Президента.

Как сообщает “Немецкая волна”, Х.СЕВЕРИНСЕН называет вопрос способа избрания Президента неактуальным. «В Украине существует проблема двух центров влияния – правительства и Президента, полномочия которых нужно разделить более четко. Но я сомневаюсь, что стоит это делать в канун выборов. Следует провести широкие публичные дебаты и объяснить людям, какие проблемы будут решать конституционные изменения», - заметила она.

Экспертизу конституционных изменений в процессе дебатов готовы предоставить и международные институции, такие как Венецианская комиссия Совета Европы, напоминает Х.СЕВЕРИНСЕН. Бывшая докладчик ПАСЕ по Украине планирует, в частности, принять участие в заседании комиссии в середине июня относительно очередных конституционных изменений, предложенных Президентом Виктором ЮЩЕНКО.

По убеждению Х.СЕВЕРИНСЕН, нельзя менять Конституцию для перераспределения власти между отдельными политическими лидерами.

«Конституционные изменения должны базироваться на принципах обустройства государства, а не на интересах отдельных личностей», - отметила она.

Х.СЕВЕРИНСЕН выразила надежду, что политическая реформа не обойдется без широкой дискуссии, а ей удастся в личных разговорах донести свою позицию в этом вопросе ведущим украинским политикам.