Луценко заявил о законности прослушивания Саакашвили

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заверяет, что все судебные процессы над лидером партии «Движение новых сил», экс-председателем Одесской ОГА Михеилом Саакашвили будут открытыми.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом генпрокурор заявил, выступая в Верховной Раде.

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«Я гарантирую, что все судебные процессы над Саакашвили будут открытыми с соблюдением всех процедур», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, утром в доме на улице Костельной в квартире, где проживает Саакашвили, силовики провели обыски. Позже они задержали Саакашвили и посадили в автомобиль, однако активисты заблокировали проезд этого авто. Между правоохранителями и активистами возникали столкновения. Через некоторое время, после противостояния активисты разбили окна, сломали двери в микроавтобусе и освободили Саакашвили. Правоохранители применили слезоточивый газ. Политик и его сторонники пришли по Верховную Раду.

В СБУ сообщили, что Саакашвили задерживали в рамках расследования уголовного производства о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности (статья 256 УК).

Луценко заявил, что Саакашвили организовал акции протеста с целью захвата государственной власти в Украине и содействия членам преступной группировки экс-президента Украины Виктора Януковича и бизнесмена Курченко в прекращении их уголовного преследования.

В свою очередь Саакашвили отверг обвинения Луценко в содействии участникам преступных организаций.