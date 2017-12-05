МВД: в центр Киева направили несколько сотен силовиков

Правопорядок в центре Киева в связи со столкновениями из-за задержания Михеила Саакашвили охраняют несколько сотен правоохранителей. Об этом рассказал спикер МВД Артем Шевченко, передает 112.ua.

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"Не только следят, но и пресекают правонарушения, которые постоянно происходят. Несколько сотен", - сообщил он.

Ранее полиция перекрыла движение по части Крещатика-за беспорядков на Европейской площади.

Саакашвили вместе со сторонниками двинулись по улице Костельной в сторону Майдана Независимости.