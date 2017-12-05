В центре Киева сторонники Саакашвили строят баррикады из разобранной брусчатки

На улице Трехсвятительской напротив Украинского дома сторонники экс-председателя Одесской ОГА, лидера партии «Движение новых сил» Михеила Саакашвили разбирают мостовую на проезжей части дороги и делают из нее баррикаду.

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Как передает корреспондент УНИАН, на углу Трехсвятительской и Костельной периодически возникают столкновения между правоохранителями и митингующими.

На данный момент на углу улиц протестующие продолжают блокировать автомобиль, в котором, по словам протестующих, находится Саакашвили.

Протестующих, в свою очередь, блокирует кордон правоохранителей.

Периодически между протестующими и правоохранителями возникают небольшие столкновения.