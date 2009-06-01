Яценюк: Тимошенко и Янукович проводят переговоры по полной программе

Народный депутат Украины, лидер «Фронта перемен» Арсений ЯЦЕНЮК заявляет, что проведение прямых выборов Президента Украины сегодня под вопросом, поскольку в политических кругах ведутся активные переговоры по их отмене. Об этом он заявил в интервью ИТАР-ТАСС.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Фронта перемен», А.ЯЦЕНЮК сказал, что «главный вопрос в том, будет ли кампания?». По его словам, лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ и лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО «обсуждают совместный союз…». А.ЯЦЕНЮК подчеркнул, что «они проводят переговоры по полной программе». По его словам, еще в сентябре был согласован проект Конституции, «который у меня, как у спикера, был на столе». Он подчеркнул, что в проекте предусматривалось поделить «страну на двоих», а также «перенести выборы Президента в парламент, отстрочить выборы в парламент и местные советы, - абсолютно понятный комплект, африканская демократия".

А.ЯЦЕНЮК подчеркнул, что «если этот шаг В.ЯНУКОВИЧА и Ю.ТИМОШЕНКО удастся, "тогда наконец-то в стране появится жесткая оппозиция, которая не позволит отобрать у украинского народа право – наверное, одно из последних прав – прямые выборы Президента".

В то же время лидер «Фронта перемен» отметил что, если выборы состоятся, то необходимо будет усилить полномочия Президента. "Чтобы возобновить управляемость государством, новый Президент должен иметь другие полномочия. Другого пути нет, - мы или возобновим управляемость государством, или потеряем страну. Подчеркиваю: потеряем, потому что ее поделят, покромсают", - отметил А.ЯЦЕНЮК.

Отвечая на вопрос о своих шансах стать Президентом Украины, А.ЯЦЕНЮК сказал: "У меня ответ один: я не принимаю участия в избирательной кампании, я ее выигрываю. Эту позицию я не меняю".