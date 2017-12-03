В Киеве завершился марш за принятие закона об импичменте президента

В Киеве на Европейской площади завершилась акция «Марш за народный импичмент», организованная партией «Движение новых сил» Михеила Саакашвили. Как передает корреспондент УНИАН, в марше приняли участие более 5 тыс. лиц.

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Участники акции прошли колонной по маршруту: бульвар Тараса Шевченко - улица Крещатик - Аллея Героев Небесной сотни - улица Шелковичная - улица Грушевского. Шествие завершилась на Европейской площади, где сейчас проходит митинг, во время которого выступают политики и активисты. Согласно анонсу мероприятия, завершения митинга планируется в 15:00.

Во время шествия активисты почтили память погибших участников Евромайдана на Аллее Героев Небесной сотни. На перекрестке улицы Банковой и Аллее Героев Небесной сотни активисты положили на дороге плакаты, на которых были написаны обещания президента Украины, которые, по мнению участников акции, он не выполнил. Во время шествия митингующие выкрикивали лозунги: «Долой барыг!», «Импичмент!» и «Киев, вставай!». Колонну сопровождали сотрудники полиции. Нарушений общественного порядка пока не зафиксировано.

Как сообщал УНИАН, в полиции утверждают, что в марше принимали участие примерно 1500 человек. За правопорядком во время акции следят около 1200 правоохранителей.