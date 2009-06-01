Вера Ульянченко сказала, кого порекомендует Тимошенко вместо себя

Глава Секретариата Президента Вера Ульянченко своим преемником в должности главы Киевской облгосадминистрации видит своего первого заместителя в ОГА - Виктора Вакараша. Об этом экс-губернатор Киевщины заявила в интервью “Украине молодой”, сообщает официальный Интернет-ресурс Президента.

“Мы будем предлагать кандидатуру Вакараша Кабинету Министров, просить поддержать, - заявила голова СП. - Этого человека уважают в области. Он профессионал, умеет работать в команде - а команда там хорошая. Мне кажется, что ради сохранения позитивных показателей в области было бы правильно поддержать именно эту кандидатуру”.

Ульянченко, как и многие эксперты оценивают шансы Вакараша как самые высокие.