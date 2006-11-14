Ющенко поедет в Минск на саммит СНГ

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО примет участие в очередном саммите Совета глав государств СНГ в Минске 28 ноября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге руководитель пресс-службы МИД Андрей ДЕЩИЦА.

По его словам, кроме Президента Украины в саммите подтвердили участие еще восемь глав государств СНГ.

А.ДЕЩИЦА напомнил, что заседание глав государств СНГ планировалось провести 17 октября, однако в начале октября практически на заключительном этапе подготовки это мероприятие было перенесено. Республика Казахстан, которая сейчас председательствует в Содружестве, внесла предложение провести заседание Совета глав государств 28 ноября.

По словам А.ДЕЩИЦЫ, в повестку дня заседания вынесены 27 вопросов. Он отметил, что для Украины принципиальное значение будут иметь вопросы относительно проектов заявлений глав государств - участников Содружества независимых Государств относительно активизации сотрудничества в борьбе с незаконной миграцией и относительно договорно-правового оформления границ.

Подготовка этих документов была осуществлена в развитие инициатив Президента Украины В.ЮЩЕНКО на Казанском саммите СНГ 2005 года.

Кроме этого, будет уделено внимание вопросу относительно доклада Группы высокого уровня о повышении эффективности СНГ и перспектив его развития.

Заседанию Совета глав государств СНГ будет предшествовать заседание Совета министров иностранных дел. По словам А.ДЕЩИЦЫ, планируется, что на этом заседании Украину будет представлять министр иностранных дел Борис ТАРАСЮК.