Перед отставкой Еханурова Литвин предложит нардепам размять руки

Вопрос об отставке Юрия ЕХАНУРОВА с должности министра обороны Украины будет внесен в повестку дня только в том случае, если на это гарантировано будет 226 голосов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пресс-конференции в Сумах заявил председатель ВР Владимир ЛИТВИН.

По словам В.ЛИТВИНА, этот вопрос будет обсуждаться в понедельник во время согласительного совета.

«Если наберется путем поднятия рук 226 голосов, то этот вопрос будет внесен на рассмотрение заседания на эту неделю», - сказал председатель ВР.

В то же время, по его словам, стоило бы более комплексно подойти к рассмотрению кадровых вопросов. В частности, считает В.ЛИТВИН, необходимо сразу рассмотреть все кадровые вопросы, по которым возникла необходимость, нежели постоянно создавать политические столкновения вокруг кадровой тематики.

В.ЛИТВИН также сообщил, что фракция Блока Литвина пока не рассматривала вопроса о министре обороны. «Но я убежден, что фракция всегда примет мудрое решение», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 20 мая на заседании правительства были обнародованы результаты проверки ГлавВКРУ хозяйственной деятельности Министерства обороны. В частности, было заявлено о выявлении масштабных нарушений в земельной сфере, о коррупции в Министерстве обороны при организации питания солдат и закупки топлива для военной техники.

В Министерстве обороны опровергают все обвинения и обещают обжаловать их в судебном порядке.

20 мая в Верховной Раде был зарегистрирован проект постановления об освобождении Ю.ЕХАНУРОВА от должности министра обороны.

25 мая премьер Юлия ТИМОШЕНКО подписала и направила Президенту Украины В.ЮЩЕНКО представление с просьбой об отставке Ю.ЕХАНУРОВА от должности министра обороны.

26 мая Президент поручил Генпрокуратуре расследовать обвинения в адрес Ю.ЕХАНУРОВА в коррупции в оборонном ведомстве.