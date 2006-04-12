Чупрун работает и ждет реакции Президента
Донецкая ОГА не комментирует слухи об отставке губернатора
Донецкая областная государственная администрация не будет комментировать слухи об отставке председателя облгосадминистрации Вадима ЧУПРУНА до появления официальной реакции Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе облгосадминистрации, администрация призывает СМИ не политизировать ситуацию вокруг ее работы и заявляет, что не будет комментировать опубликованные в некоторых СМИ слухи относительно отставки В.ЧУПРУНА до появления официальной реакции Президента. При этом пресс-служба акцентировала, что решение о назначении и освобождении руководителей местных органов исполнительной власти принимает исключительно Президент Украины.
По информации пресс-службы, в настоящее время В.ЧУПРУН продолжает работать согласно недельному графику работы. В частности, сегодня губернатор провел рабочее совещание с руководителями райгосадминистраций по результатам работы районов области за первый квартал 2006 года и планах на 2006 год.
"Что касается дальнейшей работы главы облгосадминистрации, то сообщаем, что В.ЧУПРУН подал в Кабинет министров Украины аналитическую записку, в которой детально анализируется общее состояние экономики области, уровень уплаты налогов, причины и возможные меры по стабилизации ситуации как на уровне центральной власти, так и на местном уровне", отмечает пресс-служба.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 12 апреля, премьер-министр Юрий ЕХАНУРОВ сообщил, что председатель Донецкой облгосадминистрации В.ЧУПРУН подал заявление об отставке в связи с переходом на другую работу.
«Председатель Донецкой областной государственной администрации господин ЧУПРУН попросился на другую работу и в связи с этим подал заявление. Заявление его будет доведено до сведения Президента, и сегодня я подпишу направление об освобождении господина ЧУПРУНА от должности председателя ОГА», - сказал Ю.ЕХАНУРОВ.
В.ЧУПРУН был назначен на должность председателя Донецкой облгосадминистрации 4 февраля 2005 года.