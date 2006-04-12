Чупрун работает и ждет реакции Президента

Донецкая областная государственная администрация не будет комментировать слухи об отставке председателя облгосадминистрации Вадима ЧУПРУНА до появления официальной реакции Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе облгосадминистрации, администрация призывает СМИ не политизировать ситуацию вокруг ее работы и заявляет, что не будет комментировать опубликованные в некоторых СМИ слухи относительно отставки В.ЧУПРУНА до появления официальной реакции Президента. При этом пресс-служба акцентировала, что решение о назначении и освобождении руководителей местных органов исполнительной власти принимает исключительно Президент Украины.

По информации пресс-службы, в настоящее время В.ЧУПРУН продолжает работать согласно недельному графику работы. В частности, сегодня губернатор провел рабочее совещание с руководителями райгосадминистраций по результатам работы районов области за первый квартал 2006 года и планах на 2006 год.

"Что касается дальнейшей работы главы облгосадминистрации, то сообщаем, что В.ЧУПРУН подал в Кабинет министров Украины аналитическую записку, в которой детально анализируется общее состояние экономики области, уровень уплаты налогов, причины и возможные меры по стабилизации ситуации как на уровне центральной власти, так и на местном уровне", отмечает пресс-служба.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 12 апреля, премьер-министр Юрий ЕХАНУРОВ сообщил, что председатель Донецкой облгосадминистрации В.ЧУПРУН подал заявление об отставке в связи с переходом на другую работу.

«Председатель Донецкой областной государственной администрации господин ЧУПРУН попросился на другую работу и в связи с этим подал заявление. Заявление его будет доведено до сведения Президента, и сегодня я подпишу направление об освобождении господина ЧУПРУНА от должности председателя ОГА», - сказал Ю.ЕХАНУРОВ.

В.ЧУПРУН был назначен на должность председателя Донецкой облгосадминистрации 4 февраля 2005 года.