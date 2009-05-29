Ющенко объяснил конфликт с Тимошенко
10:13, 29 мая 2009Политика
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"Это не вопрос личных отношений"
Президент Украины Виктор Ющенко называет свое противостояние с премьером Юлией Тимошенко конфликтом экономических идеологий.
"Мои разногласия с премьер-министром - это не вопрос личных отношений. Это конфликт экономических идеологий. Но запретить или разрешить правительству какие-либо действия может, согласно Конституции, Верховная Рада, а не президент", - заявил Ющенко в интервью "Независимой газете".
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