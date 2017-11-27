Неспособность Германии сформировать коалицию может сказаться на отношениях Украины и ЕС - представительство Фонда Эберта в Украине

Международные партнеры Германии должны с пониманием и терпением относиться к процессу формирования правительственной коалиции, поскольку этот процесс займет довольно много времени. Такое мнение в авторском материале, опубликованном на LB.ua, высказал директор представительства Фонда Эберта в Украине и Беларуси Марсель Рьотиг.

"На практике это означает, что в немецком Бундестаге не будет никаких комитетов без правительства. А поэтому не понятно, какие депутаты отвечают за вопросы про Украину - у Киева просто нет контактного лица в Бундестаге. Но каждая проблема имеет решение: Украина должна креативно подойти к поиску сторонников. Не ждите, пока будут сформированы комитеты, уже сейчас начинайте продвигать свои инициативы. С другой стороны, Украина также должна осознавать, что не всегда стоит ждать солидарных голосов с Запада. Решения в итоге принимаются в Киеве. Тот факт, что Берлин не отвечает, не может служить основанием для того, чтобы украинское руководство замедлило путь реформ и модернизации страны", - отметил Рьотиг.

Он признал, что невозможность сформировать большинство может негативно сказаться на отношениях Украины и Евросоюза, но призвал при этом Киев не терять время зря, а продолжать реформы, поскольку на протяжении ближайшего времени Германия не сможет принять полноценное участие в решении насущных мировых проблем.

Отметим, что Марсель Рьотиг выступит одним из спикеров VIII Национального Экспертного Форума, организованного Институтом Горшенина, который состоится 28 ноября в Киеве. Также в Форуме примут участие: секретарь СНБО Александр Турчинов, глава МВД Арсен Аваков, глава Минобороны Степан Полторак, глава СБУ Василий Грицак, спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер, глава Мининфраструктуры Владимир Омелян, глава Минфина Александр Данилюк, глава МИД Павел Климкин, вице-президент Европарламента Рышард Чарнецьки, директор представительства Фонда Эберта в Украине и Беларуси Марсель Рьотиг.

Программа VIII Национального Экспертного Форума – по ссылке. Регистрация – по ссылке.