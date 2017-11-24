Гибели пяти украинских военных является доказательством российской агрессии на Донбассе - Туск

Президент Европейского Совета Дональд Туск назвал гибель пяти украинских военных доказательством российской агрессии на востоке Украины.

Читайте такжеКровавый бой на Донбассе: Минобороны говорит о пяти погибших украинских военных, потери уточняютсяКак передает собственный корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции после завершения пятого саммита «Восточного партнерства» в Брюсселе.

"Замороженные и вооруженные конфликты продолжают предотвращать развитие в странах «Восточного партнерства». Смерть пяти военнослужащих вчера – это только последний довод трагических последствий российской агрессии в Украине. Евросоюз осуждает российскую агрессию и никогда не признает незаконную аннексию Крыма", -заявил Туск.

Президент Европейского Совета также сообщил, что лидеры стран договорились о новых политических и экономических целях, которых «мы хотим достичь до 2020 года».

«Мы хотим в рамках «Восточного партнерства» усилить сотрудничество в ряде сфер, таких, как малый и средний бизнес, это инвестиции в цифровые технологии, транспортные и энергетические проекты», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции, согласно предварительной информации, погибли пять украинских военнослужащих, четверо ранены, однако еще будут обнародованы уточненные данные.