Участники саммита "Восточного партнерства" приняли итоговую декларацию

Участники саммита «Восточного партнерства» выразили беспокойство нарушением принципов международного права и призвали к возобновлению усилий, направленных на мирное разрешение конфликтов.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом говорится в декларации саммита, принятой в Брюсселе.

«Участники саммита остаются глубоко обеспокоенными нарушением принципов международного права, которое продолжается во многих частях региона. Они призвали к возобновлению усилий, направленных на продвижение мирного урегулирования конфликтов в регионе на основе принципов и норм международного права. Урегулирование конфликтов, построенное на доверии и хороших добрососедских отношениях, является важным для экономического и социального развития и сотрудничества», - говорится в документе.

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Участники мероприятия приветствовали усилия и усиление роли Европейского Союза в разрешении конфликтов и в поддержке «существующих переговорных форматов и процессов».

Евросоюз, со своей стороны, заявляет, что «остается преданным поддержке территориальной целостности, независимости и суверенитета своих партнеров».

«Участники саммита подтвердили элементы и принципы, содержащиеся в последней декларации саммита «Восточного партнерства», и подчеркнули твердое намерение продолжать выполнять обязательства, принятые на предыдущих саммитах и в рамках двусторонних отношений. В этом контексте они подчеркнули, что консолидация и продвижение общих ценностей и принципов является ключевым приоритетом и вносят свой вклад в развитие усиленных отношений между ЕС и партнерами», - указано в документе.

Участники саммита также согласились, что «сильное сотрудничество и широкий политический диалог, направленный на будущее, являются ключом для разрешения общих вызовов и достижения общих целей». Они «подчеркнули важность усиления государственной, экономической и социальной жизнестойкости как в странах ЕС, так и в партнерских странах», подчеркивается в декларации.

Лидеры государств и правительств также подтвердили высокую важность, которую они придают «Восточному партнерству» как особому измерению Европейской политики соседства. Они подтвердили свои общие обязательства в этом «стратегическом и амбициозном партнерстве, которое базируется на общих ценностях, взаимном интересе, совместной ответственности, дифференциации, взаимной подотчетности, что приближает страны «Восточного партнерства» к ЕС».

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«Стабильный и эффективный прогресс реформ – это ключ для продолжения успеха «Восточного партнернства», - подчеркнули они.

Участники саммита также подтвердили свои обязательства по укреплению демократии, верховенству права, соблюдению прав человека и фундаментальных свобод, как и принципов и норм международного права, «которые есть в сердце «Восточного партнерства».

Саммит также признает необходимость выполнение Парижских договоренностей относительно изменения климата.