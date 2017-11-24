Порошенко обсудил с Меркель обстановку в Луганске

Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, в ходе которой собеседники обсудили опасное развитие ситуации на Донбассе и обстановку в оккупированном Луганске.

Читайте такжеМеркель хочет обсудить с Порошенко ситуацию на Донбассе в ходе саммита "Восточного партнерства"Как сообщает пресс-служба главы государства, встреча состоялась в рамках рабочего визита Порошенко в Брюссель.

«Стороны обсудили опасное развитие ситуации на Донбассе, спровоцированное нарушением режима прекращения огня российскими боевиками, включая случаи обстрелов гражданских объектов, а также ситуацию в Луганске», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 21 ноября в Луганске разгорелся конфликт между главарями боевиков «ЛНР» Игорем Плотницкий и Игорем Корнетом, к противостоянию были привлечены боевики главаря «ДНР» Александр Захарченко и ФСБ РФ. В центре Луганска наблюдатели СММ ОБСЕ видели большое количество военной техники и вооруженных лиц, были перекрыты дороги и заблокирована работа учреждений.

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что в Луганске происходят разборки не только между местными бандами, но и между российскими спецслужбами.

23 ноября советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк заявил, что Плотницкий выехал в Россию, а в оккупированный Луганск вошли регулярные подразделения армии РФ численностью около тысячи военнослужащих, включая спецназ ГРУ и спецназовцев МВД РФ, а также тяжелая техника: танки, БТР, артустановки.