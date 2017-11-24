После побега Плотницкого из Луганска его сайт больше недоступен

Сайт главаря "ЛНР" Игоря Плотницкого сейчас недоступен. При попытке зайти на страницу главного луганского террориста появляется сообщение о том, что хост не отвечает.

В свою очередь, "Украинская правда" сообщает, что на сайте после его загрузки говорится об отсутствии доступа.

Как сообщал УНИАН, 21 ноября в Луганске разгорелся конфликт между главарями боевиков «ЛНР» Игорем Плотницьким и Игорем Корнетом, к противостоянию присоединились боевики главаря «ДНР» Александра Захарченко и ФСБ РФ.

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Наблюдатели СММ ОБСЕ зафиксировали в центре Луганска значительное количество военной техники и вооруженных лиц, были перекрыты дороги и заблокированны учреждения.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что в Луганске происходят разборки не только между местными бандами, но и между российскими спецслужбами.

23 ноября советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк сообщил, что Плотницкий выехал в Россию, а в оккупированный Луганск вошли регулярные подразделения армии РФ численностью около 1 тыс. военнослужащих, включая спецназ ГРУ и спецназовцев МВД РФ, а также тяжелая техника: танки, БТР, артиллерийские установки.