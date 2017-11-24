В ПАСЕ отказались проводить дебаты по вопросу возвращения делегации России

Постоянный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) отказался проводить дебаты по вопросу возвращения делегации Российской Федерации в сессионный зал Ассамблеи.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев.

"Постоянный комитет ПАСЕ только что отказался проводить дебаты относительно возвращения РФ в ПАСЕ. Зато будут дебаты на тему "Демократия сломана – какой ответ". Я рад, что ПАСЕ правильно расставила приоритеты", - написал Арьев.

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Как сообщал УНИАН, Россия отказалась платить членские взносы в Совет Европы за 2017 год до восстановления полномочий ее делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы.

В октябре председательствующий на осенней сессии ПАСЕ и.о. президента ассамблеи Роджер Гейл назвал беспрецедентным вызовом отказ РФ платить взносы.

Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба заявил, что финансовые лоббисты используют отказ России платить взносы в Совет Европы с целью заставить организацию пойти на уступки РФ.

Также Кулеба предупредил партнеров о последствиях в случае возвращения делегации России в ПАСЕ.

"Те, кто сейчас тянут Россию в ПАСЕ без выполнения требований резолюций Ассамблеи, не должны потом на нас обижаться. Мы честно и открыто предостерегаем партнеров от этой ошибки, которая будет иметь последствия", - заявил посол.