Денег "как грязи" и ни слова о политике: СМИ нашли дочь Корнета в Харькове – учится на прокурора (фото)

Дочь «главы МВД ЛНР» Марина Корнет учится на прокурора в Харьковской юракадемии им. Ярослава Мудрого.

Как сообщает газета «Вести», однокурсники девушки рассказали, что она любит задаривать ухажеров дорогими презентами. Например, часами за $10 тыс.

«Пока главари «ЛНР» Игорь Плотницкий и Игорь Корнет делят власть в Луганске, обвиняя друг друга в работе на "укропов", старшая дочь одного из бандитов преспокойно учится в Харькове на прокурора», – подчеркивает издание.

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"Пока ее батя Плотву (Игоря Плотницкого. - Ред.) по подвалам гоняет, его дочь учится у нас в универе. Денег у нее как грязи. Одному из женихов часы за 10 тысяч зеленых подарила. Сначала жила в 7-ой общаге на пятом этаже, в комнате 505. А теперь квартиру в центре Харькова за 20 тысяч снимает", – рассказал "Вестям" студент вуза.

Согласно данным из странички Марины в соцсетях, в 2013 году она училась в США. Она пишет, что частенько бывает в родном Луганске. А в вузе она учится на одни четверки, поэтому получает стипендию.

В сервисе анонимных вопросов у дочки бандита спрашивают, почему ее "тянет только на нерусских". Это вопрос она оставила без ответа. На ее страницах много фото с отдыха, - например, в этом году девушка отдыхала в Турции.

"О политике она вообще ни разу ничего не говорила. Занята только собой и своей внешностью", - говорят однокурсники девушки.

«Судя по фото Игоря Корнета в соцсетях, у него есть еще двое детей. Ксения, которой 12 лет, и мальчик Кирилл, на вид ему около 4-5 лет. Сейчас они находятся в российском городе Самара», – сообщает газета.