Взрывы в Калиновке: суд оштрафовал военного, допустившего провоз легковоспламеняющихся веществ на арсенал

За несоблюдение требований по организации строгого пропускного режима на 48-ом арсенале Министерства обороны Украины, где в сентябре произошел пожар с последующей детонацией боеприпасов, привлечен к административной ответственности с наложением штрафа старший офицер воинской части. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Центрального региона Украины.

Отмечается, что военной прокуратурой осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по взрывам боеприпасов на территории 48-го арсенала Минобороны (воинская часть А1119, город Калиновка Винницкой области).

Читайте такжеЛуценко не исключает допрос Муженко в деле о пожаре на складах в Калиновке

В рамках производства 9 ноября был «составлен протокол в отношении начальника режимной службы Винницкого зонального отдела Военной службы правопорядка майора Б. за совершение административного правонарушения, предусмотренного части 2 статьи 172-15 Кодекса Украины об административных правонарушениях («Небрежное отношение к военной службе»)», - сообщили в прокуратуре.

«Указанный старший офицер, будучи военным служебным лицом, в нарушение уставных требований, 26 сентября ненадлежащим образом исполнял свои служебные обязанности по осуществлению контроля за состоянием пропускного режима, соблюдению порядка допуска личного состава и техники на административно-хозяйственную и техническую территории указанной воинской части, вследствие чего работниками частного предприятия, в частности, осуществлено перемещение запрещенных легковоспламеняющихся веществ и пожароопасных предметов на техническую территорию указанной воинской части, где непосредственно хранились боеприпасы к танковым орудиям», - говорится в сообщении.

Калиновским районным судом Винницкой области 10 ноября по результатам рассмотрения протокола об административном правонарушении майор был привлечен к административной ответственности с наложением штрафа в размере 2465 гривень.

Ранее сообщалось, что 3 октября начальник Генерального штаба – главнокомандующий Вооруженных сил Украины Виктор Муженко заявил, что взрывы на военных арсеналах, которые произошли в последние годы, являются результатами специальных операций российских спецслужб.

Пожар и взрывы на открытой площадке хранения боеприпасов воинской части А1119 вблизи города Калиновка Винницкой области возникли вечером 26 сентября. Пострадали два человека. Информация о пожаре и взрывах на военном складе в Калиновке событие внесена в Единый реестр досудебных расследований по ст.113 Уголовного кодекса (диверсия).