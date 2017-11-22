Посол Украины предупредил о последствиях в случае возвращения делегации РФ в ПАСЕ

Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба заявляет, что Украина предупреждает партнеров о последствиях в случае возвращения делегации Российской Федерации в сессионный зал Парламентской Ассамблеи Совета Европы без выполнения ею требований, принятых на заседаниях Ассамблеи резолюций.

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Об этом дипломат написал в своем микроблоге в социальной сети Twitter.

«Те, кто сейчас тянут Россию в ПАСЕ без выполнения требований резолюций Ассамблеи, не должны потом на нас обижаться. Мы честно и открыто предостерегаем партнеров от этой ошибки, которая будет иметь последствия», - подчеркнул Кулеба.

Как сообщал УНИАН, Россия отказалась платить членские взносы в Совет Европы за 2017 до восстановления полномочий её делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы.

В октябре председательствующий на осенней сессии ПАСЕ и.о. президента ассамблеи Роджер Гейл назвал беспрецедентным вызовом отказ РФ платить взносы.

Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба заявлял, что финансовые лоббисты используют отказ России платить взносы в Совет Европы с целью заставить организацию пойти на уступки РФ.