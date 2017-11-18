Нет никаких оснований для возвращения делегации РФ права голоса в ПАСЕ – Климпуш-Цинцадзе

На сегодняшний день нет никаких оснований для возвращения российской делегации права голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы, поскольку за три года Россия не продемонстрировала прогресса в выполнении резолюций ПАСЕ, касающихся российской военной агрессии против Украины.

Как передает пресс-служба Кабинета министров Украины, об этом, находясь с рабочим визитом в Париже, заявила вице-премьер-министр Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе во время встречи с председателем Группы дружбы Франция-Украина Национального собрания Франции Валерией Фор-Мунтян и вице-Председателем Комитета по иностранным делам Национального собрания Франции Мирей Клапо.

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Вице-премьер-министр подчеркнула, что ключевым в этой ситуации является вопрос ценностей.

«Совет Европы и впредь должна оставаться принципиальной, преданной европейским ценностям и международному праву, а поэтому - авторитетной», - цитирует Климпуш-Цинцадзе пресс-служба.

Сообщается, что вице-премьер поблагодарила парламентариев Франции за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и заметила, что сотрудничество между парламентариями Франции и Украины ощутимо усилилось за последние несколько лет, особенно на уровне межпарламентской группы дружбы, что положительно повлияло на развитие отношений между странами.

В свою очередь, Валерия Фор-Мунтян подчеркнула, что приложит все усилия для повышения эффективности сотрудничества и реальной помощи Украине. Как член делегации Нацсобрания Черноморского Экономического сотрудничества она будет находиться в Украине в начале следующего года и планирует вместе с коллегами визиты на восток Украины и в Одесскую область.

Отмечается, что Климпуш-Цинцадзе, Фор-Мунтян и другой член группы дружбы, член французской делегации парламентской ассамблеи при НАТО Филипп Мишель-Клайсбауэр отдельно обсудили проблему коммуникации состояния дел и события в Украине среди жителей Европы, в частности, Франции.

«Культурно и исторически Украина с давних времен была частью Европы. Сейчас, после многих десятилетий пребывания в составе Советского Союза и постсоветского влияния России, нам нужно вернуться на карту Европы, дать знать о себе. К сожалению, развитие сегодняшней Украины происходит на фоне военной агрессии против нашей страны и засилия дезинформации, западные СМИ преимущественно рассказывают негатив о нашем государстве. Это очень приятно, что выходцы из Украины, которые построили политическую карьеру во Франции, искренне стремятся помочь и Украине. Общение с вами - это прекрасная возможность донести правду о том, что происходит в нашем государстве», - сказала вице-премьер-министр.

В свою очередь Фор-Мунтян отметила, что осведомленность французского и украинского народов о жизни друг друга крайне низка, но безвизовый режим, культурные и образовательные программы, обмены помогли бы исправить эту ситуацию.

Сообщается, что стороны отдельно обсудили ситуацию на Востоке Украины.

Климпуш-Цинцадзе подчеркнула необходимость усиления сотрудничества в рамках «нормандского» формата и подчеркнула, что в ближайшей перспективе самое важное - заставить Россию работать над дорожной картой и выполнять Минские договоренности, так как вооруженные группировки, которые поддерживает Российская Федерация, систематически нарушают эти договоренности.

«Мы рассчитываем на то, что Франция и в дальнейшем будет занимать позицию уважения к международному праву, на единство ЕС по противодействию поведения стран, которые разрушают принципы мира, установленные в Европе после Второй мировой войны», - заявила Климпуш-Цинцадзе.

Она также обратилась к Фор-Мунтян и Мирей Клапо с предложением рассмотреть французским парламентом признания Голодомора 1932-1933 годов преступлением, геноцидом украинского народа, поскольку этот вопрос исторической памяти очень важен для Украины.

Как сообщал УНИАН, на апрельской сессии в 2014 году ПАСЕ лишила российскую делегацию до января 2015 права голоса и исключила из всех руководящих органов ассамблеи за аннексию Крыма. С тех пор делегация РФ не приезжала в Страсбург, пропустив таким образом летнюю и осеннюю сессии.