Ющенко вслед за Балогой «уволил» Билла Гейтса

Виктор Ющенко своим указом за номером 335/2009 от сегодняшнего числа вывел председателя корпорации Microsoft Билла Гейтса из состава Консультативного совета по вопросам иностранных инвестиций в Украине. Указ опубликован на официальном сайте Президента Украины.

Кроме этого в указе перечислены такие изменения в составе Консультативного совета:

“1) ввести в состав Консультативного совета по вопросам иностранных инвестиций в Украине (дальше Консультативный совет):

с украинской стороны ЛИТВИНА Владимира Михайловича Председателя Верховной Рады Украины (по согласию), ТИМОШЕНКО Юлию Владимировну – Премьер-министра Украины и УЛЬЯНЧЕНКО Веру Ивановну Главу Секретариата Президента Украины;

с иностранной стороны Карла ДЖОХАНСОНА руководящего партнера «Эрнст энд Янг» в странах Содружества Независимых Государств, Восточной Европы и Центральной Азии (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии), Томаса МИРОВА президента Европейского банка реконструкции и развития (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) и Тронда МОЕ президента Европейской бизнес-ассоциации (Королевство Норвегия);

2) утвердить в составе Консультативного совета Натали Энн ЯРЕСКО – соруководящего партнера компании «Хоризон Капитал»;

3) вывести из состава Консультативного совета Н.Азарова, В.Балогу, А.Кинаха, В.Януковича, А.Яценюка, Б.Гейтса, О.Дергунову, Р.М.Дениала, С.Дженнингса. Р.Лампрехта, Л.Меламеда, А.Раффаседер, Х.-Й.Рудлофа и И.Юрова”.