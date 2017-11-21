Советники Трампа по нацбезопасности призывают согласовать продажу Украине оружия - СМИ
22:26, 21 ноября 2017Политика
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Остается неясным, согласится ли Трамп на утверждение этого плана, так как он проявлял нежелание бросить вызов президенту РФ Владимиру Путину.
Иллюстрация REUTERS
Советники по национальной безопасности при Белом доме настоятельно призывают президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа согласовать продажу Украине оружия на общую сумму почти 50 млн долларов.
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Об этом сообщает издание Los Angeles Times. Отмечается, что остается неясным, согласится ли Трамп на утверждение этого плана, так как он проявлял нежелание бросить вызов президенту РФ Владимиру Путину.
Представители Конгресса и Государственного департамента США 20 ноября сообщили, что предложение об оружии для Украины получило поддержку в Совете по национальной безопасности при Белом доме.
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