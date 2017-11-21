Советники Трампа по нацбезопасности призывают согласовать продажу Украине оружия - СМИ

Советники по национальной безопасности при Белом доме настоятельно призывают президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа согласовать продажу Украине оружия на общую сумму почти 50 млн долларов.

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Об этом сообщает издание Los Angeles Times. Отмечается, что остается неясным, согласится ли Трамп на утверждение этого плана, так как он проявлял нежелание бросить вызов президенту РФ Владимиру Путину.

Представители Конгресса и Государственного департамента США 20 ноября сообщили, что предложение об оружии для Украины получило поддержку в Совете по национальной безопасности при Белом доме.