Литвин хочет быть гарантом в переговорах БЮТ и ПР

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН готов выступить гарантом в переговорах и договоренностях между Партией регионов и Блоком Юлии Тимошенко.

Об этом он сказал в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV в понедельник вечером.

По словам В.ЛИТВИНА, «в среде этих двух команд есть значительная часть людей, которые не хотели бы единоличной победы своих лидеров» на президентских выборах. «Это абсолютная правда. Потому что они знают, какое будет отношение не только к стране, а отношение к сегодняшним соратникам», - добавил В.ЛИТВИН.

По его мнению, «Партию регионов и БЮТ нужно заставить объединить усилия и совместно работать на страну». Он добавил, что нельзя отдать одному из лидеров этих политических сил «абсолютную власть, потому что это приведет к очередному противостоянию в Украине и к невиданным трагическим последствиям для страны».

Он отметил, что «опять будет зафиксирован раскол в стране».

Как заявил В.ЛИТВИН, в этой ситуации возникает проблема отсутствия гарантий». «Договориться можно, а какие гарантии реализации этих договоренностей, поскольку в украинской политике и в украинском политикуме считается высшим пилотажем не выполнить те договоренности, которые были перед этим достигнуты», - отметил В.ЛИТВИН.

При этом он подчеркнул, что готовый выступить гарантом таких договоренностей. «Давайте я выступлю гарантом. Я никогда не откажусь от своих слов», - сказал председатель ВР. Он высказал убеждение, что в такой ситуации «мы сможем найти общую платформу».

В.ЛИТВИН отметил, что не держится за должность главы парламента. «Есть люди, и очень много людей, которые не занимают никакой должности, но их слово ловят, с их мнением считаются. Не все должностями определяется, закапывают всех одинаково, а я на некролог уже заработал», - добавил В.ЛИТВИН.