МИД Украины выразил протест в связи с визитом Путина в оккупированный Крым

Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с визитом президента РФ Владимира Путина в оккупированный Крым. Как сказано в сообщении на сайте МИД Украины, 18 ноября состоялся визит Путина в Автономную Республику Крым, временно оккупированную Российской Федерацией.

«Украинская сторона считает упомянутый «визит», как и другие поездки российских чиновников во временно оккупированную Автономную Республику Крым и город Севастополь, грубым нарушением Россией государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, циничным и демонстративным пренебрежением российской стороной общепризнанных норм международного права», - подчеркнули украинские дипломаты.

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«Автономная Республика Крым и Севастополь есть и будут оставаться неотъемлемой частью Украины в ее международно признанных границах. Это признается всем миром, который уже неоднократно давал надлежащую оценку международно-противоправным деяниям Российской Федерации путем принятия соответствующих резолюций ООН, Совета Европы, ОБСЕ, других международных организаций, а также введя широкие ограничительные меры (санкции) в отношении государства-оккупанта», - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве Украины.

Министерству иностранных дел РФ направлена соответствующая нота протеста.

Ранее Министерство иностранных дел Украины направило белорусской стороне ноту с целью выяснения информации о задержании в Беларуси еще одного гражданина Украины, Александра Скибы, который, по сообщениям СМИ, является директором ПАО "Завод утяжелителей".