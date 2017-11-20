Украина по 49-й статье Лиссабонского договора имеет право на членство в ЕС – Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что Украина имеет право стать членом Евросоюза.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время выступления в Днепре на церемонии памяти погибших Героев Революции достоинства и бойцов АТО.

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«Мы должны делать всё для имплементации Соглашения об ассоциации (с ЕС - УНИАН) с его дорожной картой. Его имплементация - это предпосылка для дальнейших шагов по евроинтеграции», - заявил президент.

«Не надо спрашивать, примут или не примут Украину (в ЕС - УНИАН). Украина по 49-й статье (Лиссабонского соглашения - УНИАН) имеет право на членство в Евросоюзе, единственное - мы должны соответствовать критериям, и это уже зависит только от нас», - подчеркнул Порошенко.

***Статья 49 Лиссабонского соглашения декларирует, что «любое европейское государство, которое признает и уважает принципы, изложенные в статье 1а («Союз базируется на уважении достоинства человеческой личности, свободы, демократии, равенства, верховенства права, уважения к правам человека и национальных меньшинств. Эти общие для всех государств-членов ценности реализуются в обществе, которое основывается на плюрализме, недискриминации, толерантности, справедливости, солидарности и равенстве мужчин и женщин»), и обязуется их соблюдать, может подать заявку о принятии в члены Союза».