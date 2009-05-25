Ющенко в Киеве скоро будет не застать

С этой недели Президент Украины активизирует региональные поездки по Украине. «Для Виктора Ющенко является принципиально важным постоянный прямой диалог с людьми. Его цель донести представителям местных общин свое виденье ситуации в стране и необходимости внедрения конституционных изменений, изложенных в президентской редакции Основного Закона», - сообщила пресс-секретарь главы государства Ирина Ванникова.

По словам Ванниковой, для Президента являются ключевыми три аспекта конституционной реформы: изменение системы публичной власти; децентрализация власти и развитие местного самоуправления, а также реформа судебной системы.

В частности, на этой неделе Президент Украины посетит Житомирскую и Львовскую области.

26 мая, в Житомирской области Президент ознакомится с работой предприятия «Коростенский завод железобетонных шпал» и вручит ключи от дома многодетной семье в рамках президентской акции «Согрей любовью ребенка».

А 28 мая во Львовской - по случаю Дня пограничника Глава государства примет участие в торжественном открытии отдела пограничной службы «Шегини». Во Львове Президент ознакомится с состоянием строительства стадиона к финальной части чемпионата Европы из футбола 2012 года.

И в тот же день вечером в Киеве Ющенко посетит Фестиваль искусств Украины, который продлится отчетным концертом художников Ивано-Франковской области.