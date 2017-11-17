Украинская певица презентовала новый альбом в Москве

16 ноября певица Анна Седокова собрала друзей на закрытой вечеринке в Москве и презентовала свой новый альбом "На воле".

Среди гостей Анны были замечены солист группы M'BAND Анатолий Цой, актриса Наталья Рудова, дизайнер Виктория Десятникова и другие, передает Hello.

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Во время презентации она исполнила новые песни, которые до этого еще не доводилось слышать большинству из присутствующих в зале, а также спела свои старые хиты.

Во время исполнения песни "Сердце в бинтах" близкий друг Анны Анатолий Цой спустился к ней с вип-балкона и присоединился к окружившим сцену поклонникам и журналистам. Многие усмотрели в этом особый шаг - Анну и Анатолия давно подозревают в том, что между ними тайный роман. Подтверждать или опровергать эти слухи сами они не торопятся, стараясь сохранять интригу.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, украинская певица Анна Седокова устроилась работать на российский телеканал СТС.