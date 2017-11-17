Все разногласия между Польшей и Украиной можно решить одним жестом - Ващиковский

И Польша, и Украина выразили свою готовность искать общий знаменатель в отношениях.

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В Польше за закрытыми дверями продолжается чрезвычайное заседание консультационного комитета президентов Украины и Польши. Польская сторона хочет, чтобы Украина разрешила продолжить эксгумацию поляков, погибших во время второй мировой войны на территории Украины.

Как известно, Польша запустила процедуры с целью запрета въезда в Польшу лицам, поддерживающим крайне антипольскую позицию.

Украинский институт национальной памяти инициировал мораторий на эксгумацию поляков в Украине в ответ на серию актов вандализма в отношении украинских памятников в Польше, в частности, демонтаж украинского памятника в селе Грушовичи под Перемышлем.

Польские власти эти акты надругательства не осудили, а последний даже назвала законным.