МИД РФ разразился негодованием в ответ на отказ Украины от термина "Великая Отечественная война"

Принятые Верховной радой Украины поправки к закону о статусе ветеранов войн являются «вопиющим проявлением политики киевских властей, направленной на насильственное стирание прошлого своей собственной страны», говорится в комментарии российского МИДа, передает РБК.

Читайте такжеСимвол советского доминирования: в центре Варшавы хотят снести "сталинскую высотку"

В Москве поставили принятие закона в один ряд с демонтажем памятников советским деятелем и переименованием населенных пунктов в Украине.

«Все это является оскорблением памяти погибших во время Великой Отечественной войны, защищавших свою Родину, свои дома и семьи, а также неуважением к ныне живущим ветеранам», — говорится в сообщении ведомства. В МИДе подчеркнули, что рассматривают закон как проявление неуважения к истории Украины.

Как сообщал УНИАН, в тексте принятого 14 ноября закона "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" слова и цифры "Великой Отечественной войны 1941-1945 годов", "Великой Отечественной войны и войны с империалистической Японией", "Великой Отечественной войны", "Великой Отечественной войны и войны с Японией", "Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и войны 1945 года с империалистической Японией" заменяются словами "Второй мировой войны", а слова "Великой Отечественной войн"- словами "Второй мировой войн".