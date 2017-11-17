Президент Чехии снова сделал скандальное заявление по Крыму

Президент Чехии Милош Земан утверждает, что в Европе якобы немало политиков, которые считают аннексию Крыма "завершенным делом", но им "не хватает мужества" заявить об этом.

Об этом Земан заявил, комментируя слова журналиста пропагандистского "ТАСС" о том, что он - едва ли не единственный политик, назвавший "воссоединение" Крыма с Россией свершившимся фактом".

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"Знаете, то, что я единственный политик, который высказался в этом ключе, не значит, что другие не имеют тех же самых взглядов, но у них недостает мужества, чтобы высказать их публично", - убежден президент Чехии.

Также Земан вновь сравнил Косово и Крым, заявив о двойных стандартах.

"Если сегодня Косово считается независимым государством, а Крым на основе результатов референдума хочет присоединиться к России, то я не смогу протестовать. Поэтому я и употребил французское выражение fait accompli", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, во время выступления в Страсбурге президент Чехии предложил заплатить Украине и узаконить аннексию Крыма. Он признал незаконность аннексии Крыма, но заявил, что вопрос решен: "Крым – это аннексия, без сомнения. И это завершенное дело".