В посольстве Украины прокомментировали ситуацию с задержанием Шаройко

Посольство Украины в Беларуси принимает все меры для выяснения причин задержания собственного корреспондента «UA: Украинское радио» в Беларуси, бывшего собственного корреспондента агентства УНИАН в Минске, гражданина Украины Павла Шаройко.

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"Посольство Украины в Республике Беларусь в ситуации с задержанием украинского журналиста, который официально аккредитован в Беларуси принимает все меры для того, чтобы выяснить причины задержания и обеспечить Павлу Шаройку необходимую поддержку", - заявили дипломаты.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 ноября, стало известно, что 25 октября в Минске был задержан собственный корреспондент «UA: Украинское радио» в Беларуси, бывший собственный корреспондент агентства УНИАН в Минске, гражданин Украины Шаройко.

В Министерстве иностранных дел Украины в комментарии УНИАН сообщили, что принимают меры в деле защиты Шаройка.

Председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко в Facebook написал, что задержание Шаройка произошло 25 октября сотрудниками Комитета государственной безопасности Беларуси.