Аваков рассказал, будет ли баллотироваться в президенты

Министр внутренних дел Арсен Аваков не будет баллотироваться в президенты Украины на следующих выборах.

Об этом он заявил во время ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1", передает ТСН.

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"Не буду. Но я буду определяться, кого поддерживать", - сказал он.

Также министр считает, что политизация силовых органов - это преступление. "Каждый, кто хочет построить себе карьеру на уголовных делах, прокурорской деятельности или на "красивой позе" - преступник. И люди должны в этом разбираться", - сказал Аваков.

Напомним, ранее одиозный экс-советник Авакова, председатель Социалистической партии Украины Илья Кива заявил, что намерен участвовать в выборах президента в 2019 году.