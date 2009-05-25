Янукович: смена главы Секретариата Президента не имеет никакого значения

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что изменения в руководстве Секретариата Президента Украины для государства не будут иметь “никакого значения”.

Об этом он заявил в интервью телеканалу “Интер” в воскресенье, комментируя отставку Виктора БАЛОГИ с должности руководителя СП и назначения на эту должность Веры УЛЬЯНЧЕНКО.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что “для государства, это не будет иметь никакого значения”.

Он считает, что В.БАЛОГА “сделал этот шаг и это свидетельствует о том, что развязка приближается, и она уже будет очень скоро”.

«Президент теряет людей, которые были всегда рядом с ним», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он выразил убеждение, что для В.ЮЩЕНКО «это плохо».

В.ЯНУКОВИЧ уверен, что для государства это не будет иметь значения. Поскольку «сегодня системный кризис власти, поэтому ручное управление, которое в настоящее время действует, оно не даст возможности в таких сложных условиях оптимально эффективно работать ни правительству, ни Президенту».