Яценюк о Президенте и России

Народный депутат Украины, лидер “Фронта премен” Арсений ЯЦЕНЮК выступает за усиление полномочий Президента Украины. Об этом он сказал журналистам после презентации Черновицкой областной организации “Фронт перемен”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Фронта перемен”, А.ЯЦЕНЮК убежден, что этот вопрос “надо будет немедленно решать новому президенту вместе с парламентским большинством”. Он отметил, что «конституционные изменения привели к полной потере управляемости Украинского государства”. “Сегодня Президент может назначить только председателя своего Секретариата и секретаря СНБО», – подчеркнул лидер “Фронта перемен”.

А.ЯЦЕНЮК отметил, что будет принимать участие в президентских выборах. Лидер “Фронта перемен” сказал, что будет отличаться от других кандидатов в Президенты в первую очередь тем, что: «Россия не будет врагом, не будет определяться только один вектор украинского роста”. “Не будет людей, которые из бизнеса вошли в политику и там, фактически, создали политический бизнес, а еще – не будут даваться обещания, которые невозможно выполнить», - добавил он.