Яценюк о Президенте и России
Какую проблему надо решать срочно?
Народный депутат Украины, лидер “Фронта премен” Арсений ЯЦЕНЮК выступает за усиление полномочий Президента Украины. Об этом он сказал журналистам после презентации Черновицкой областной организации “Фронт перемен”.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Фронта перемен”, А.ЯЦЕНЮК убежден, что этот вопрос “надо будет немедленно решать новому президенту вместе с парламентским большинством”. Он отметил, что «конституционные изменения привели к полной потере управляемости Украинского государства”. “Сегодня Президент может назначить только председателя своего Секретариата и секретаря СНБО», – подчеркнул лидер “Фронта перемен”.
А.ЯЦЕНЮК отметил, что будет принимать участие в президентских выборах. Лидер “Фронта перемен” сказал, что будет отличаться от других кандидатов в Президенты в первую очередь тем, что: «Россия не будет врагом, не будет определяться только один вектор украинского роста”. “Не будет людей, которые из бизнеса вошли в политику и там, фактически, создали политический бизнес, а еще – не будут даваться обещания, которые невозможно выполнить», - добавил он.