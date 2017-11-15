Разыскиваемого экс-замглавы милиции Киева заметили в Москве во время охраны матча (видео)

Бывшего заместителя руководителя милиции Киева Петра Федчука, которого СБУ разыскивает за причастность к разгону Евромайдана, заметили на днях в Москве на товарищеском матче Россия-Аргентина.

Организация матча, который состоялся 11 ноября на стадионе "Лужники", вызвала многочисленные нарекания, передает ТСН.

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Посетители жаловались на очереди и действия правоохранителей во время допуска людей на матч, давку при выходе после матча и ограничения в передвижении стадионом, опять же со стороны правоохранителей.

Журналист снял на видео действия полицейских во время матча, на ролике засветился и Петр Федчук. В форме и каракулевой шапке он отдавал распоряжения подчиненным, а вот на вопросы журналиста отвечать отказался и, даже не сказав своего имени, сбежал от представителя прессы.

Как сообщал УНИАН, было опубликовано новое видео с экс-командир киевского "Беркута" Сергеем Кусюком, которого 12 июня заметили во время зачистки митинга против коррупции в Москве. На нем бывший "беркутовец" отдает приказы силовикам РФ.