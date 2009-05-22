Янукович сказал, что думает о конфликте Тимошенко с Ехануровым

Партия регионов проголосует за отставку министра обороны Украины Юрия ЕХАНУРОВА, если Генеральная прокуратура подтвердит нарушения, обнародованные Главным контрольно-ревизионным управлением.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Партии регионов, такую позицию выразил лидер этой политической силы Виктор ЯНУКОВИЧ.

«Любые обвинения в коррупции высших должностных лиц должны быть расследованы Генеральной прокуратурой. Это касается и обвинений Юлии ТИМОШЕНКО в адрес Ю.ЕХАНУРОВА», - сказал В.ЯНУКОВИЧ, уточнив, если Генпрокуратура подтвердит факты, обнародованные КРУ, Партия регионов будет голосовать за отставку министра обороны.

Как сообщал УНИАН, 20 мая премьер-министр Украины Ю.ТИМОШЕНКО выступила за отставку Ю.ЕХАНУРОВА с должности министра обороны в связи с “беспрецедентным коррупционным обращением с бюджетными средствами” и земельными ресурсами.

В свою очередь, Министерство обороны призвало руководство правительства быть сдержанными и взвешенными в публичных заявлениях и отказаться от практики использования непроверенных и сомнительных данных ради решения политических задач.

20 мая в ВР был зарегистрирован проект постановления об освобождении Ю.ЕХАНУРОВА от должности министра обороны Украины.