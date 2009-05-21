Президент освободил Ульянченко от должности губернатора
13:20, 21 мая 2009Политика
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Сообщает сайт главы государства
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО издал указ, которым освободил Веру УЛЬЯНЧЕНКО от должности председателя Киевской областной государственной администрации в связи с переходом на другую работу.
Об этом сообщает официальный сайт главы государства.
Как известно, 19 мая В.ЮЩЕНКО подписал указ об освобождении Виктора БАЛОГИ от должности главы Секретариата Президента и назначил на эту должность В.УЛЬЯНЧЕНКО.
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