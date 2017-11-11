Порошенко и Гройсман поздравили Польшу с днем независимости (видео)

11:08, 11 ноября 2017
Политика
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"Наши народы многое объединяет и я уверен, что мы и в дальнейшем будем оставаться настоящими друзьями", - написал Гройсман.

Соответствующие поздравления украинские лидеры опубликовали на своих страницах в социальных сетях / hyser.com.ua

Президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман поздравили поляков с Днем независимости Польши. Соответствующие поздравления украинские лидеры опубликовали на своих страницах в социальных сетях.

"Наши народы многое объединяет и я уверен, что мы и в дальнейшем будем оставаться настоящими друзьями и надежными партнерами, всегда готовыми подставить друг другу плечо",– написал Гройсман в Twitter.

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Петр Порошенко опубликовал небольшой видеоролик с надписью: "С Днем независимости, Польша!".

Ранее сообщалось, что в Варшаве сегодня пройдет один из крупнейших маршей экстремистов.

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Новость в сюжете: Отношения Украины и Польши
Теги: #день независимости Польши#день независимости Польша