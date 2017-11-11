Порошенко и Гройсман поздравили Польшу с днем независимости (видео)

Президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман поздравили поляков с Днем независимости Польши. Соответствующие поздравления украинские лидеры опубликовали на своих страницах в социальных сетях.

"Наши народы многое объединяет и я уверен, что мы и в дальнейшем будем оставаться настоящими друзьями и надежными партнерами, всегда готовыми подставить друг другу плечо",– написал Гройсман в Twitter.

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Польща і поляки сьогодні відзначають День Незалежності своєї країни! Наші народи багато що об'єднує і я певен, що ми і надалі лишатимемось справжніми друзями та надійними партнерами, завжди готовими підставити один одному плече!



Зі святом, Польщо!

З Днем Незалежності! pic.twitter.com/8buIrGWa5H — Volodymyr Groysman (@VGroysman) November 11, 2017

Петр Порошенко опубликовал небольшой видеоролик с надписью: "С Днем независимости, Польша!".

Ранее сообщалось, что в Варшаве сегодня пройдет один из крупнейших маршей экстремистов.