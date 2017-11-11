Инспекторы США посетят военные части на Донбассе и планируют приехать в Крым

В Украину 13 ноября прибудет инспекционная группа Соединенных Штатов Америки с целью мониторинга военно-политической ситуации на Донбассе и в оккупированном Россией Крыму.

Как сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook, в состав многонациональной инспекционной группы также войдут представители Дании и Канады.

Цель визита - мониторинг военно-политической ситуации в центральном и юго-восточном регионах нашего государства.

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«Предполагается, что инспекционная группа посетит воинские части и подразделения в районе проведения антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей. Кроме того, американская сторона включила в район инспекции территорию Автономной Республики Крым, что является очередным свидетельством непризнания США аннексии полуострова Российской Федерацией», - отмечается в сообщении.

«Такие мероприятия имеют важное значении в контексте распространения среди государств-участниц ОБСЕ правдивой и беспристрастной информации о ситуации в Украине, что будет способствовать усилиям международного сообщества, направленным на урегулирование конфликта», - отмечают в Генштабе.

Также в Генштабе сообщили, что, согласно договору об обычных вооруженных силах в Европе, на этой неделе Украину посетила инспекционная группа Федеративной Республики Германии. В состав делегации также вошли представители Франции и Норвегии.

В частности, с целью контроля за соблюдением Украине количественных ограничений вооружения и военной техники иностранные инспекторы в период с 6 по 10 ноября провели проверку одной из воинских частей в Черниговской области.

В Генштабе отметили, что участие в международных договорах и соглашениях в сфере контроля над вооружениями является платформой для поиска путей совершенствования существующих механизмов противостояния и предотвращения современных вызовов и угроз, связанных с применением обычного оружия. «Это способствует созданию новых инструментов всестороннего контроля над вооружением и военной деятельностью в Европе с целью вывода из кризиса системы европейской безопасности», - подчеркнули в Генштабе.