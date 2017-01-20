Украина отчитается перед ОБСЕ по увиденному на военных объектах РФ в Ростовской области

Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

«Результаты инспекции будут доведены до государств-участников ОБСЕ в сроки, определенные Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности, то есть в течение 14 дней после завершения контрольного мероприятия. В частности, будет предоставлен официальный отчет о ходе инспекции указанного района, который будет распространяться официальной сетью ОБСЕ», - говорится в сообщении.

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В ближайшие дни состоится брифинг начальника Управления верификации Генерального штаба ВСУ по вопросам инспекционной деятельности в рамках ОБСЕ и в условиях российской агрессии, в ходе которого будет проинформирована общественность о проведении инспекции.

Как сообщал УНИАН, 19 января начальник российского национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков заявил, что представители Украины провели инспекцию пограничной территории Ростовской области на предмет наличия там мест дислокации военных частей и подразделений Вооруженных сил РФ. Инспекционная проверка проходила с 16 по 19 января.