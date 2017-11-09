Несмотря на то, что у нас война на своей территории: Украина увеличит участие в операции НАТО в Афганистане

Глава миссии Украины при Организации Североатлантического договора (НАТО) Вадим Пристайко утверждает, что Украина увеличит свое участие в операции НАТО в Афганистане "Решительная поддержка". Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом Пристайко сказал в четверг в Брюсселе в штаб-квартире НАТО на полях заседания министров обороны стран-членов Альянса.

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"Мы должны, несмотря на то, что у нас война на собственной территории, понять, каким образом мы можем помочь усилиям не позволить Афганистану снова превратиться в место, где будут готовиться террористы для всех стран, включая Украину. Мы должны подумать, каким образом мы можем увеличить наше присутствие, нашу помощь. Уже есть много вариантов", - сказал дипломат.

По его словам, эти варианты уже обсуждаются с союзниками. "Мы уже приняли решение об увеличении нашего контингента на небольшое количество, сейчас мы не будем говорить о цифрах, но мы в процессе определения новых возможных объемов помощи коалиции", - подчеркнул представитель Украины при НАТО.

При этом он детализировал, что это могут быть военные преподаватели, полицейские тренеры, силы безопасности, специалисты в воздушной сфере. "Есть много профессий, преимущественно в сфере военной безопасности, без которых невозможно завершить операцию", - пояснил Пристайко.

Украинский дипломат также рассказал, что во время заседания по Афганистану была "сказана фраза, которую я давно хотел услышать от союзников". "Было сказано, что надо противостоять гибридной угрозе России в Афганистане. В сфере противостояния России, протянула руки и до Афганистана, мы можем поделиться опытом. Мы предупреждали союзников, это не является противостоянием РФ только против Украины, это - традиционная политика России, которую она сейчас ведет", - подчеркнул представитель Украины при НАТО.

Как известно, 1 января 2015 года НАТО приступило к проведению новой небоевой миссии в Афганистане под названием "Решительная поддержка". Сейчас ее обеспечивают 39 стран Альянса и государств-партнеров. Задача небоевой миссии - обучение и повышение профессионального уровня национальных сил безопасности Афганистана, инструкторам и советникам миссии запрещено участвовать в боевых действиях.