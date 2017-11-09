НАТО будет оставаться в Афганистане столько, сколько будет необходимо – генсек альянса

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявляет, что военные Альянса и стран-партнеров будут присутствовать в Афганистане в рамках операции "Решительная поддержка" столько, сколько это будет необходимо.

Как сообщает собственный корреспондент УНИАН, об этом Столтенберг сказал в четверг в штаб-квартире Организации Североатлантического договора после завершения заседания министров обороны стран - членов НАТО.

Читайте такжеВ Брюсселе начинается двухдневное заседание министров обороны стран НАТО

"Мы будем так долго, как это необходимо. Наша цель - сделать так, чтобы афганцы приняли полную ответственность за их собственную безопасность без присутствия войск НАТО на местах. Мы видим, что есть необходимость в присутствии НАТО, не только в присутствии, но и в увеличении присутствия. Мы не вернемся к боевой операции. Что мы делаем, так это усиливаем обучение, помощь и советы афганским войскам", - отметил генсек НАТО.

Столтенберг сообщил, что 27 стран - участниц операции выразили готовность увеличить количество военных уже в ближайшие месяцы с тем, чтобы количество задействованных в операции "Решительная поддержка" было увеличено с 13 тыс. до 16 тыс. военных.

Он также отметил, что заинтересованность принять участие в операции выразили Катар и Объединенные Арабские Эмираты.

Как известно, 1 января 2015 года НАТО приступило к проведению новой небоевой миссии в Афганистане под названием "Решительная поддержка". Сейчас ее обеспечивают 39 стран Альянса и государств-партнеров.

Задача небоевой миссии - обучение и повышение профессионального уровня национальных сил безопасности Афганистана, инструкторам и советникам миссии запрещено участвовать в боевых действиях.