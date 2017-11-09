Парламент сегодня рассмотрит изменения в госбюджет-2017 и законопроект о приватизации госимущества (онлайн трансляция)

Сегодня Верховная Рада Украины рассмотрит законопроект о внесении изменений в Закон "О Государственном бюджете Украины на 2017 год" и ряд вопросов экономической и аграрной политики.

Как передает корреспондент УНИАН, первым вопросом парламент рассмотрит законопроект о жилищно-коммунальных услугах, после чего перейдет к изменениям в бюджет.

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Среди вопросов экономической политики, в частности, законопроект о приватизации государственного имущества. Также депутаты рассмотрят изменения в некоторые законы о защите экономической конкуренции.

Кроме того, ВР планирует рассмотреть законопроект об основных принципах и требованиях к органическому производству, обращению и маркировке органической продукции.

Среди других вопросов, которые сегодня планируется рассмотреть, законопроект об аудите финансовой отчетности и аудиторской деятельности.

Также парламент должен рассмотреть законопроект о государственных символах Украины.