Среди поправок к законопроекту о реинтеграции Донбасса уже содержалось предложение о разрыве дипотношений с Россией - депутат

Среди поправок к законопроекту об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях (№7163) уже содержалось предложение о разрыве дипломатических отношений с Россией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам заявил член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны, народный депутат от «Народного фронта» Андрей Тетерук.

Он отметил, что среди поправок, которые были внесены депутатами ко второму чтению, уже содержалась поправка, касающаяся разрыва дипотношений с Россией, что сейчас предлагает зафиксировать в законе депутат от «Блока Петра Порошенко» Иван Винник.

«Эта поправка существует, это поправка под номером 595. Она внесена группой народных депутатов от политической силы «УКРОП», и там они предлагают Кабинету министров в трехмесячный срок разорвать отношения с Российской Федерацией», - сказал Тетерук.

Как отмечается в размещенной на сайте комитета сравнительной таблице к законопроекту, представленной ко второму чтению поправкой №595 внефракционных народных депутатов Тараса Батенко, Александра Шевченко, Виктора Шевченко, Александра Дубинина, Валентина Дидыча, Ирины Констанкевич и Виталия Куприя, уже и так предлагается установить в статье 11 ("Заключительные и переходные положения") положение, согласно которому Кабмин в 3-месячный срок со дня вступления в силу данного закона должен инициировать разрыв дипотношений со страной-агрессором, установленных согласно Протоколу «Об установлении дипломатических отношений между Украиной и Российской Федерацией» 18 февраля 1992 года (Минск); отзыв дипломатических учреждений с территории РФ, а также внести на рассмотрение Верховной Рады проекты законов о денонсации соглашений и договоров между Украиной и Россией и правительствами Украины и России.

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Как сообщал УНИАН, сегодня секретарь Комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник заявил, что будет предлагать выписать в заключительных положениях законопроекта о реинтеграции Донбасса положение, которое будет предусматривать разрыв дипломатических отношений с Россией.

«Я говорил о том, что во время обсуждения финального текста закона на комитете, я буду предлагать комитету принять решение, чтобы в заключительные положения этого проекта включить формулировку об обязательствах Кабинета министров привести в соответствие с нормами международного права и практики ситуацию взаимоотношений между странами, одна из которых признана агрессором и оккупантом. Это, безусловно, надо толковать как разрыв дипломатических отношений», - пояснил парламентарий.

Винник также заявил, что будет предлагать Министерству иностранных дел Украины провести консультации с западными партнерами о том, чтобы посольство какой-то третьей страны могло стать посредником в части коммуникации и представления интересов Украины, ее граждан, находящихся в РФ.

«Российские СМИ додумали, что этими странами может стать либо Беларусь, либо Швейцария. Я этого не говорил», - отметил депутат. Он также считает, что Беларусь однозначно не может представлять интересы Украины.

Кроме того, депутат сообщил, что в вышеупомянутом законопроекте предлагается зафиксировать 20 февраля 2014 года как дату начала агрессии России против Украины.

По его словам, накануне состоялось заседание рабочей группы, на которое были приглашены, в частности, заместитель министра юстиции Сергей Петухов, заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль, председатель Комитета ВР по иностранным делам Анна Гопко, а также ряд экспертов.

«Мы обсуждали базовые модальности, которые надо в этом законе изменить с целью, чтобы он стал действительно эффективным инструментом для украинской дипломатии и юриспруденции в вопросах защиты прав граждан и интересов государства Украина в связи с российской агрессией против нашего государства, а также в вопросах, связанных с проведением мероприятий по восстановлению государственного суверенитета», - сказал Винник.