Аваков объяснил, при каких условиях уйдет в отставку
Также Аваков заявил, что не знает, почему парламент должен был сегодня поддержать его отставку.
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков оставит свой пост, если найдет аргументы, чтобы не быть на должности.
Об этом он заявил журналистам после презентации книги «Ленин с нами?» в Украинском доме.
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«Кто-то должен отвечать за происходящее, так вот я сегодня отвечаю за происходящее. Как только я найду аргументы для того, чтобы мне не быть на этой должности, поверьте, меня не удержит здесь никакая ни воля, ни сила. А если я нахожу для себя аргументы и мотивы делать свое дело и быть эффективным, я буду оставаться на своем месте», - заявил он.
Также Аваков заявил, что не знает, почему парламент должен был сегодня поддержать его отставку.
«Парламент для того и существует, чтобы принимать серьезные решения, а я не знаю почему он должен был поддержать», - сказал Аваков.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 7 ноября, Верховная Рада Украины отклонила проект постановления об увольнении Авакова с должности министра внутренних дел Украины.
За проект постановления проголосовал лишь 31 народный депутат из 297, зарегистрированных в сессионном зале. Против проголосовали 102 парламентария.
Авторами проекта постановления являются народные депутаты от "Блока Петра Порошенко" Сергей Каплин и Андрей Немировский.