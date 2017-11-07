Аваков объяснил, при каких условиях уйдет в отставку

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков оставит свой пост, если найдет аргументы, чтобы не быть на должности.

Об этом он заявил журналистам после презентации книги «Ленин с нами?» в Украинском доме.

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«Кто-то должен отвечать за происходящее, так вот я сегодня отвечаю за происходящее. Как только я найду аргументы для того, чтобы мне не быть на этой должности, поверьте, меня не удержит здесь никакая ни воля, ни сила. А если я нахожу для себя аргументы и мотивы делать свое дело и быть эффективным, я буду оставаться на своем месте», - заявил он.

Также Аваков заявил, что не знает, почему парламент должен был сегодня поддержать его отставку.

«Парламент для того и существует, чтобы принимать серьезные решения, а я не знаю почему он должен был поддержать», - сказал Аваков.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 7 ноября, Верховная Рада Украины отклонила проект постановления об увольнении Авакова с должности министра внутренних дел Украины.

За проект постановления проголосовал лишь 31 народный депутат из 297, зарегистрированных в сессионном зале. Против проголосовали 102 парламентария.

Авторами проекта постановления являются народные депутаты от "Блока Петра Порошенко" Сергей Каплин и Андрей Немировский.